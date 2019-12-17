Российские хоккеистки снялись обнаженными "в мусоре" и стали посмешищем в сети

Игроки Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) снялись обнаженными для новогоднего календаря, вызвав насмешки в интернете

В фотосессии приняли участие 12 российских хоккеисток из семи клубов ЖХЛ. Представители лиги заявили, что целью проекта было продемонстрировать нежность, чистоту, искренность и изысканность спортсменок.

Instagram ЖХЛ

Instagram ЖХЛ

Instagram ЖХЛ

Instagram ЖХЛ

Instagram ЖХЛ

Instagram ЖХЛ

Instagram ЖХЛ

Instagram ЖХЛ

Instagram ЖХЛ

Комментаторы в сети не оценили новаторский подход авторов, загнобив результаты съемки.

""Если вместо одежды прикрыться ветками и каким то мусором , то разве это можно назвать обнажением?" - возмущаются недовольные россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году наиболее популярные и успешные игроки Женской хоккейной лиги России также принимали участие в откровенной фотосессии для календаря. В съемках приняли участие представители всех семи клубов ЖХЛ, многие девушки выигрывали медали чемпионатов мира и Универсиад.

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