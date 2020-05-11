Российская чемпионка Туктамышева привела в восторг фанатов, раздевшись до нижнего белья

Российская фигуриста Елизавета Туктамышева, которая известна своими вызывающими прокатами с раздеваниями, порадовала поклонников подборкой ярких фото.

Чемпионка мира 2015 года на своей странице в социальной сети Instagram выложила пять снимков. "Новая реальность – новые правила. Первая фотосессия по фейстайм. Было прикольно", – написала Елизавета.

Instagram Елизаветы Туктамышевой

Instagram Елизаветы Туктамышевой

Особого внимания поклонников спортсменки удостоилось фото, где она позирует в кивере (гусарской шляпе – ред.) и в нижнем белье. Подписчики засыпали Туктамышеву комплиментами. "Обалденная", "Красавица", "Сладкая", "Самая сексуальная фигуристка", "Лиза, вы тонко передаете красоту", "Сексуальная, соблазнительная и роскошная", "Фотография с собачкой на заднем плане огонь!" – пишут в комментариях.

Instagram Елизаветы Туктамышевой

Instagram Елизаветы Туктамышевой

Instagram Елизаветы Туктамышевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета Туктамышева присоединилась к Pillow Challenge, раздевшись догола и восхитив своих фанатов.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!