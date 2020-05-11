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11 мая • обновлено в 20:49
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Российская чемпионка Туктамышева привела в восторг фанатов, раздевшись до нижнего белья

4.4т
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Российская фигуриста Елизавета Туктамышева, которая известна своими вызывающими прокатами с раздеваниями, порадовала поклонников подборкой ярких фото.

Чемпионка мира 2015 года на своей странице в социальной сети Instagram выложила пять снимков. "Новая реальность – новые правила. Первая фотосессия по фейстайм. Было прикольно", – написала Елизавета.

Российская чемпионка Туктамышева восхитила фанатов, раздевшись до нижнего белья

Instagram Елизаветы Туктамышевой

Российская чемпионка Туктамышева восхитила фанатов, раздевшись до нижнего белья

Instagram Елизаветы Туктамышевой

Особого внимания поклонников спортсменки удостоилось фото, где она позирует в кивере (гусарской шляпе – ред.) и в нижнем белье. Подписчики засыпали Туктамышеву комплиментами. "Обалденная", "Красавица", "Сладкая", "Самая сексуальная фигуристка", "Лиза, вы тонко передаете красоту", "Сексуальная, соблазнительная и роскошная", "Фотография с собачкой на заднем плане огонь!" – пишут в комментариях.

Российская чемпионка Туктамышева восхитила фанатов, раздевшись до нижнего белья

Instagram Елизаветы Туктамышевой

Российская чемпионка Туктамышева восхитила фанатов, раздевшись до нижнего белья

Instagram Елизаветы Туктамышевой

Российская чемпионка Туктамышева восхитила фанатов, раздевшись до нижнего белья

Instagram Елизаветы Туктамышевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета Туктамышева присоединилась к Pillow Challenge, раздевшись догола и восхитив своих фанатов.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Елизавета Туктамышева
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Кацaп Кацaпыч
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