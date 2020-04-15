Главная Новости
15 апреля • обновлено в 22:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Российская чемпионка Дарья Клишина похвасталась жарким фото в купальнике

731
Читать материал на украинском

Вице-чемпионка мира по легкой атлетике 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013) Дарья Клишина похвасталась снимком с летнего отдыха.

Знаменитая российская прыгунья в длину выложила фото в купальнике с подписью "Вспоминая лето". Пользователи пришли в восторг от внешнего вида Клишиной и оставили ряд положительных комментариев, в том числе такие: "Вы настоящая модель" и "Ангел чистой красоты".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская культуристка Лариса Савельева, выигрывавшая Кубок Ростовской области и становившаяся призеркой чемпионата страны, порадовала многотысячную армию подписчиков откровенными фото.

34-летняя спортсменка, работающая тренером, приняла участие в фотосессии в стиле "ню", позируя в ванной и в спальне.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Дарья Клишина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку
В посте №451 своего инстаграма Александр Зинченко будет с Владой Седан
1.60 Сделать ставку
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку