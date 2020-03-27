Российская чемпионка Олимпиады, которая родилась в Киеве, поделилась горячими фото топлес

Российская чемпионка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике, которая родилась в Киеве, но не имеет украинских корней, Каролина Севастьянова порадовала поклонников снимками топлес.

Девушка стала победительницей Олимпийских игр в возрасте 17 лет и сразу же приняла решение о завершении карьеры. После этого она поступила в два университета, чтобы иметь два образования – тренера и журналистки. В 2015 году Севастьянова стала официальным лицом букмекерской конторы "Лига ставок".

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Ее привлекательная внешность помогла ей привлечь внимание людей из модельного бизнеса, а также стать одной из главных героинь слухов, которые приписывали девушке романы со множеством знаменитостей. Известно, что она встречалась с футболистом московского "Динамо" Артуром Юсуповым и легендарным российским хоккеистом Александром Овечкиным.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться горячими фото Севастьяновой, которые не оставят вас равнодушными.

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Каролина Севастьянова @karolisha.s

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова показала себя топлес.

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