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27 марта • обновлено в 03:12
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Российская чемпионка Олимпиады, которая родилась в Киеве, поделилась горячими фото топлес

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Российская чемпионка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике, которая родилась в Киеве, но не имеет украинских корней, Каролина Севастьянова порадовала поклонников снимками топлес.

Девушка стала победительницей Олимпийских игр в возрасте 17 лет и сразу же приняла решение о завершении карьеры. После этого она поступила в два университета, чтобы иметь два образования – тренера и журналистки. В 2015 году Севастьянова стала официальным лицом букмекерской конторы "Лига ставок".

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Ее привлекательная внешность помогла ей привлечь внимание людей из модельного бизнеса, а также стать одной из главных героинь слухов, которые приписывали девушке романы со множеством знаменитостей. Известно, что она встречалась с футболистом московского "Динамо" Артуром Юсуповым и легендарным российским хоккеистом Александром Овечкиным.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться горячими фото Севастьяновой, которые не оставят вас равнодушными.

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова

@karolisha.s

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова показала себя топлес.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "художественная гимнастика" на OBOZREVATEL.

Тема
художественная гимнастика
Персона
Александр Овечкин
Тег
модель
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Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Как боле мение симпатичная спортсменка так обязательно сосалка ищущая "спонсора"и высавляющая фото ню для рекламы своих "услуг",тфу сосны
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