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22 марта • обновлено в 11:38
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Роналду показал, что нужно делать всем родителям мира из-за коронавируса

1.1т
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду снял видео для всех родителей мира о необходимости тщательно следить за чистотой рук у детей в период пандемии коронавируса.

В ролике, который португалец опубликовал у себя в сторис, видно, как футболист с помощью дезинфектора среди малышей проводит профилактику COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду сообщил клубу, что отказывается возвращаться в Италию из Португалии, где он навещал мать, которая перенесла инсульт.

15 марта появилась информация, что Роналду отдаст все свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом.

12 марта одноклубник Криштиану по "Ювентусу" Даниэле Ругани оказался инфицирован коронавирусом COVID-19.

Напомним, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Криштиану Роналду
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