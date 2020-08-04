Ринг-герл с боксерского шоу Усика снялась в горячей фотосессии у бассейна

Нина-Вильтрауд Крохмалюк работала ринг-герл на первом боксерском вечере Александра Усика под названием Big Boxing Night, не давая заскучать зрителям во время перерывов между раундами.

Недавно девушка, которая занимается модельной деятельностью, порадовала своих Instagram-подписчиков откровенными снимками в бикини у бассейна.

Нина-Вильтрауд Крохмалюк снялась в горячей фотосессии в бассейне Instagram Нины-Вильтрауд Крохмалюк

Нина-Вильтрауд Крохмалюк снялась в горячей фотосессии в бассейне Instagram Нины-Вильтрауд Крохмалюк

Нина-Вильтрауд Крохмалюк снялась в горячей фотосессии в бассейне Instagram Нины-Вильтрауд Крохмалюк

Нина-Вильтрауд Крохмалюк снялась в горячей фотосессии в бассейне Instagram Нины-Вильтрауд Крохмалюк

Нина-Вильтрауд Крохмалюк снялась в горячей фотосессии в бассейне Instagram Нины-Вильтрауд Крохмалюк

Нина-Вильтрауд Крохмалюк снялась в горячей фотосессии в бассейне Instagram Нины-Вильтрауд Крохмалюк

Отметим, что Крохмалюк училась в педагогическом университете на факультете дошкольного образования, однако в 20 лет решила изменить свою жизнь, приняв участие в шоу "Топ-модель по-украински". Она также является финалисткой конкурса "Мисс Украина-2016".

Напомним, что в одном из главных поединков боксерского вечера Усика скандальный украинский боксер Виктор Выхрист брутально нокаутировал своего соперника.

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