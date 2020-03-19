Раздетая Морозюк показала свой "коронавирусный" челлендж

Ирина Морозюк, супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка, в своем стиле выполнила челлендж с туалетной бумагой, которым развлекаются звезды спорта на карантине.

У себя в Instagram 30-летняя красотка выложила видео, где в откровенном наряде набивает рулон своей пятой точкой

Ранее Ирина показала фото, на котором она изображена топлес в одном из окон отеля в Дубае.

Напомним, ранее Ирина Морозюк поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне .

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк опубликовала голое фото со своим супругом, который на данный момент защищает цвета турецкого "Ризеспора".

В конце ноября Ира выложила свои раздетые фотографии на всеобщее обозрение, и сорвала настоящий шквал восторженных комментариев.

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