"Распутство в вульгарных трусах" на российском стадионе привело к скандалу

Съемка фотомоделей на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону привела к огромному скандалу, дошедшему до уровня местного губернатора, сообщает Telegram-канал Baza.

В середине августа в администрацию стадиона "Ростов Арена" поступил запрос от местного агентства, которое хотело провести фотосессию на поле. Судя по заявке, планировалась фотосессия в купальниках на трибунах. Менеджер коммерческого отдела отправила запрос руководству, которое одобрило мероприятие.

Уже во время фотосессии оказалось, что модели будут фотографироваться не в купальниках, а в нижнем белье. И не только на трибунах, но и на поле.

Один из сотрудников ФК "Ростов" заметил это и написал жалобу на "распутство в вульгарных трусах". Начался скандал, который, в слегка раздутом виде долетел до самых верхов.

Как уточняет Baza, губернатору донесли, что на стадионе "Ростов Арена" снимали порно. Он приказал срочно найти и наказать виновных. В итоге уволили менеджера, которая переслала первое письмо своему начальству.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео с перерыва матча "Уралом" и "Ростовом" стало настоящим хитом в интернете, после того, как на клип положили музыку из сериала "Мастер и Маргарита".

На стадионе маскот хозяев вместе с ростовыми рекламными куклами танцуют в такт композиции Игоря Корнелюка "Бал Сатаны".