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7 октября • обновлено в 20:15
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"Жена не пропишет?" В сети появилось пикантное фото Усика в компании трех красоток

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Украинец Александр Усик в субботу, 12 октября, проведет дебютный поединок в супертяжелой весовой категории.

Наш соотечественник в Чикаго сразится с непобежденным представителем Нидерландов Тайроном Спонгом. Саша уже прибыл на место проведения будущего боя, в котором его будут поддерживать немало украинских болельщиков.

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На странице boxing.highlight в социальной сети Instagram появилось фото Усика в компании трех красоток, которое вызвало яркую реакцию фанатов. "Домой придется входить с уклончиками", "Жена в бороду не пропишет?", "Усик счастливый парень", "Девки не очень, жена намного красивые", "Саня, смотри не вляпайся, как Пулев", – пишут в комментариях.

Отметим, что дата снимка и его место не указываются, а болгарин Кубрат Пулев угодил в секс-скандал после того, как поцеловал журналистку во время интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн резко обратился к американцу Деонтею Уайлдеру из-за его высказывания об Александре Усика.

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Тема
Усик – Спонг
Персона
Александр Усик
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