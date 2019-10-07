"Жена не пропишет?" В сети появилось пикантное фото Усика в компании трех красоток

Украинец Александр Усик в субботу, 12 октября, проведет дебютный поединок в супертяжелой весовой категории.

Наш соотечественник в Чикаго сразится с непобежденным представителем Нидерландов Тайроном Спонгом. Саша уже прибыл на место проведения будущего боя, в котором его будут поддерживать немало украинских болельщиков.

На странице boxing.highlight в социальной сети Instagram появилось фото Усика в компании трех красоток, которое вызвало яркую реакцию фанатов. "Домой придется входить с уклончиками", "Жена в бороду не пропишет?", "Усик счастливый парень", "Девки не очень, жена намного красивые", "Саня, смотри не вляпайся, как Пулев", – пишут в комментариях.

Отметим, что дата снимка и его место не указываются, а болгарин Кубрат Пулев угодил в секс-скандал после того, как поцеловал журналистку во время интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн резко обратился к американцу Деонтею Уайлдеру из-за его высказывания об Александре Усика.

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