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Пытались убить: скандал с Кокориным и Мамаевым получил жуткое продолжение

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Свидетельница по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Боброва заявила, что ее хотели убить из-за скандала вокруг спортсменов.

Именно покушением назвала девушка свое падение с балкона одной из пражских гостиниц в мае нынешнего года, пишет Telegram-канал "Baza". По словам Екатерины, ее хотели убить после спора, который начался, когда та категорично отказалась обсуждать неприятную для нее тему инцидента с Кокориным и Мамаевым.

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"Раздели догола": Кокорин рассказал о жизни в колонии

Екатерина Бобкова

Екатерина Бобкова

Instagram Екатерины Бобковой

Как утверждает девушка, российские врачи рассказали, что, судя по травмам, ее сначала оглушили ударом по голове и только после этого она упала с балкона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.

  • 8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.

  • Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.

  • Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

  • 6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.

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Персоны
Александр Кокорин Павел Мамаев
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