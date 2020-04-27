Шарлотта Каниджа является дочерью знаменитого футболиста Клаудио Каниджи, который был одним из лидеров сборной Аргентины на ЧМ-1990, когда она заняла второе место, проиграв в финале немцам.

Три года спустя на свет появилась Шарлотта, которая не испытывает абсолютно никакого интереса к футболу. Она пошла по стопам матери и стала знаменитой моделью и медийной личностью. Ее путь к популярности начался в 2012 году с аргентинского аналога шоу "Танцы со звездами". В 2015-м Каниджа приняла участие в итальянской версии еще одной известной телепередачи – "Остаться в живых".

Шарлотта Каниджа CaughtOffside

Это стало для нее настоящим толчком и впоследствии помогло завоевать множество поклонников по всему миру. Сейчас на Instagram Шарлотты подписались 2,3 миллиона человек, которые внимательно следят за появлением новых откровенных снимков в ее профиле.

Шарлотта Каниджа ANCENSORED

Шарлотта Каниджа Los Andes

Шарлотта Каниджа @chcaniggia

Шарлотта Каниджа @chcaniggia

Шарлотта Каниджа @chcaniggia

Шарлотта Каниджа @chcaniggia

Шарлотта Каниджа @chcaniggia

Шарлотта Каниджа @chcaniggia

Шарлотта Каниджа @chcaniggia

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