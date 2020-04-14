Пышногрудая итальянская гольфистка и модель покорила сеть

Природа наделила итальянскую модель Элеонору Инкардону отличной фигурой и привлекательной внешностью, что позволяет ей часто баловать подписчиков сексуальными фотографиями.

В 2010 году девушка, которая сейчас живет в Милане, впервые заявила о себе, приняв участие в конкурсе "Мисс Италия", а в 2012-м начала карьеру Instagram-модели. Сейчас у нее уже больше 370 тысяч поклонников в социальной сети. Основная часть ее снимков связана с модельной деятельностью и путешествиями.

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Уже несколько лет Инкардона страстно увлекается гольфом, проводя множество времени с клюшкой на игровых полях. Она также следит за футболом – в ее Instagram можно увидеть фотографию с шарфом "Милана" на стадионе "Сан-Сиро" и видео с домашнего матча "Ювентуса", записанное в момент гола Криштиану Роналду.

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Элеонора Инкардона @eleonoraincardona

Как сообщал OBOZREVATEL, фотографии сексуальной гольфистки из Китая Лили Мунихи вызвали большой ажиотаж в сети.

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