Пятов ''получил'' в лицо от партнеров по "Шахтеру"

Партнеры по команде голкипера "Шахтера" Андрея Пятова эффектно поздравили его с 400-м матчем за клуб. После матча против "Десны" в 12-м туре украинской Премьер-лиги Давид Хочолава и Николай Матвиенко размазали тематический торт по лицу своего одноклубника.

Поздравление происходило в раздевалке "Шахтера" на глазах у других футболистов.

Напомним, что Андрей Пятов подписал контракт с донецким клубом в 2007 году. В 400 играх за "Шахтер" Пятов пропустил 326 мячей.

Андрей Пятов ФК Шахтер

Помимо украинского голкипера отметку в 400 игр за донецкий клуб пересекли Дарио Срна, Михаил Соколовский и Сергей Ященко, сообщает пресс-служба дончан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Пятов стал одним из игроков национальной сборной Украины, которые вошли в символическую команду тура Лиги наций.