Прятали марихуану: во время легендарной велогонки произошел забавный курьез

Во время восьмого этапа знаменитой веломногодневки Вуэльта, которая проходит в эти дни в Испании, произошла необычная ситуация.

Благодаря съемке велогонки с вертолета на крыше одного из домов в испанском городе Игуалада была обнаружена плантация марихуаны.

Правоохранителей, которые также наблюдали на трансляцией соревнований, заинтересовала необычная растительность на крыше одного из домов. Они сразу же вычислили квартиру и наведались туда с обыском. Увиденное их поразило: на крыше хозяева выращивали марихуану. Всего было обнаружено 40 кустов каннабиса.

Отметим, что выращивание марихуаны в Испании является незаконным, несмотря на декриминализацию употребления наркотиков.

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Растения уничтожили, а горе-плантатору, согласно испанским законам, грозит крупный штраф и заключение от трех до шести лет. Тем не менее, полиция пока не выяснила, кому принадлежал каннабис - терраса на крыше напрямую не связана ни одной из квартир.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильского футболиста арестовали за перевозку 793 кг марихуаны.

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