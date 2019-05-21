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"Просто бомба": жена чемпиона мира по боксу поразила необычной внешностью

26.2тЧитать материал на украинском

Супруга чемпиона мира по версии WBO Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО) поразила поклонников бокса своей неординарной внешностью.

28-летняя Алинда Персон подарила своему возлюбленному уже пять детей: три мальчика и две девочки. Старшему ребенку 8 лет.

Женщина абсолютно не комплексует по поводу своего лишнего веса, надевая откровенные наряды. В комментариях Алинду называют настоящей бомбой.

"Просто бомба": жена чемпиона мира по боксу поразила необычной внешностью

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Алинда Персон

Алинда Персон

instagram

Новости
Жена экс-капитана "Динамо" показала себя полностью голой — фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля Кроуфорд успешно защитил свой пояс в полусреднем весе в бою против Амира Хана (33-5, 20 КО). Поединок завершился досрочно.

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Персона
Теренс Кроуфорд
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доктор тупин
доктор тупин
Трое детей,это большие жертвы...Лишь бы им было хорошо
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