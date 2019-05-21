"Просто бомба": жена чемпиона мира по боксу поразила необычной внешностью

Супруга чемпиона мира по версии WBO Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО) поразила поклонников бокса своей неординарной внешностью.

28-летняя Алинда Персон подарила своему возлюбленному уже пять детей: три мальчика и две девочки. Старшему ребенку 8 лет.

Женщина абсолютно не комплексует по поводу своего лишнего веса, надевая откровенные наряды. В комментариях Алинду называют настоящей бомбой.

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Алинда Персон instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля Кроуфорд успешно защитил свой пояс в полусреднем весе в бою против Амира Хана (33-5, 20 КО). Поединок завершился досрочно.

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