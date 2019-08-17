Прикрыла медалями: фитнес-чемпионка поразила обнаженной фотосессией

Участница многочисленных фитнес-турниров Вероника Земанова очаровала своих подписчиков обнаженной фотосессией.
Чемпионка Чехии выложила откровенные снимки у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.
Фанаты спортсменки восхищаются ее женственными формами и рельефным телом. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим взглянуть на красотку.
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Вероника Земанова
Как сообщал OBOZREVATEL, супруга футболиста турецкого "Ризеспора", бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка Ирина порадовала своих поклонников откровенным фото, снявшись полностью без одежды.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.