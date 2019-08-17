Прикрыла медалями: фитнес-чемпионка поразила обнаженной фотосессией

Участница многочисленных фитнес-турниров Вероника Земанова очаровала своих подписчиков обнаженной фотосессией.

Чемпионка Чехии выложила откровенные снимки у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.

Фанаты спортсменки восхищаются ее женственными формами и рельефным телом. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим взглянуть на красотку.

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Вероника Земанова Instagram

Новости Известную спортсменку сняли на тренировке полностью голой

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга футболиста турецкого "Ризеспора", бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка Ирина порадовала своих поклонников откровенным фото, снявшись полностью без одежды.

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