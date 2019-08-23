Потрогала грудь: украинская чемпионка Харлан опубликовала вызывающее видео

Украинская чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан похвасталась эпичным видео с девичника.
В социальной сети Instagram наша соотечественница опубликовала короткий ролик, на котором она позирует вместе с подругами. Девушки собрались накануне свадьбы украинской фехтовальщицы Елены Ворониной и ее немецкого коллеги Андре Саниты.
Для празднования были выбраны немецкие национальные костюмы. При этом во время танца Харлан потрогала себя за грудь.
Отметим, что ранее Ольга Харлан вызвала настоящий переполох в сети после того, как кардинально сменила имидж. Фанаты назвали спортсменку бандиткой.
Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова сообщила, что развелась с беглым скандальным олигархом Александром Онищенко, от которого ранее родила сына.
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