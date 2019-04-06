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Популярная спортивная телеведущая из России снялась топлес на коне

2.3тЧитать материал на украинском

Российская хоккейная телеведущая Ульяна Тригубчак выложила новое фото со своей ню-фотосессии. Одна из самых известных ice-girl в Континентальной хоккейной лиге снялась топлес, сидя на коне.

Девушке пришлось обнажиться, чтобы выполнить свой уговор. Тригубчак поспорила, что снимется голой, если ХК "Салават Юлаев" из Уфы выйдет в финал конференции.

Журналистка сперва показала снимки с луком, а на следующий день выложила новый кадр с черной лошадью.

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Новости
Невеста лидера "Динамо" отправилась голой лечиться от похмелья - фото 18+

Отметим, что девушка не первый раз оголяется в сети. В сентябре прошлого года Тригубчак отпраздновала международный день отказа от бюстгальтеров откровенным фото на своей странице в Instagram.

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