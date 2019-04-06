Популярная спортивная телеведущая из России снялась топлес на коне

Российская хоккейная телеведущая Ульяна Тригубчак выложила новое фото со своей ню-фотосессии. Одна из самых известных ice-girl в Континентальной хоккейной лиге снялась топлес, сидя на коне.

Девушке пришлось обнажиться, чтобы выполнить свой уговор. Тригубчак поспорила, что снимется голой, если ХК "Салават Юлаев" из Уфы выйдет в финал конференции.

Журналистка сперва показала снимки с луком, а на следующий день выложила новый кадр с черной лошадью.

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Ульяна Тригубчак Instagram

Отметим, что девушка не первый раз оголяется в сети. В сентябре прошлого года Тригубчак отпраздновала международный день отказа от бюстгальтеров откровенным фото на своей странице в Instagram.

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