Популярная киевская фитнес-тренер снялась голой

Известная казахстанская фитнес-модель Елена Бойчук, которая недавно переехала в Украину и занялась тренерской карьерой в Киеве, вызвала настоящий фурор в интернете своей эротикой.

Девушка порадовала все 150 тысяч фанатов откровенным снимком из ванны.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить прелести девушки. Отметим, что ранее соблазнительные снимки Елены вызвали дикий восторг в сети.

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Елена Бойчук Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная американская фитнес-модель Дейзи Джей произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instagram смелой эротической фотосессией.

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