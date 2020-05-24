Популярная фитнес-тренер Рейчел Фицпатрик оказалась нудисткой

Популярная австралийская культуристка и фитнес-тренер Рейчел Фицпатрик серьезно удивила свою многотысячную армию фоловеров в Instagram, публикуя фотоотчеты с отдыха.
Спортсменка оказалась большой любительницей натурального отдыха, и без стеснения позирует на природе абсолютно обнаженной.
Такая страсть к нудизму не только не оттолкнуло подписчиков, но наоборот - добавила аккаунту Рейчел еще больше популярности.
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Рейчел Фицпатрик
@rachybaby5683
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фоторепортаж с тренажерного зала для нудистов вызвал бурную реакцию в соцсетях
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