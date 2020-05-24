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24 мая • обновлено в 17:14
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Популярная фитнес-тренер Рейчел Фицпатрик оказалась нудисткой

1.6т
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Популярная австралийская культуристка и фитнес-тренер Рейчел Фицпатрик серьезно удивила свою многотысячную армию фоловеров в Instagram, публикуя фотоотчеты с отдыха.

Спортсменка оказалась большой любительницей натурального отдыха, и без стеснения позирует на природе абсолютно обнаженной.

Такая страсть к нудизму не только не оттолкнуло подписчиков, но наоборот - добавила аккаунту Рейчел еще больше популярности.

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Рейчел Фицпатрик

Рейчел Фицпатрик

@rachybaby5683

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фоторепортаж с тренажерного зала для нудистов вызвал бурную реакцию в соцсетях

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Австралия
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