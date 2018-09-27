Популярная фитнес-модель вышла к фанатам без трусов

Известная американская фитнес-модель и тренер Линсей Браун впечатлила многочисленную армию своих поклонников провокационной фотографией. На снимке 28-летняя уроженка Флориды стоит на балконе гостиничного номера без нижнего белья.

Кадр собрал множество "лайков" и восторженных комментариев. Многие пользователи потребовали продолжение фотосессии, но уже без верхней части одежды.

Линсей Браун Instagram

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Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Линсей Браун Instagram

Ранее сообщалось, что в России хрупкая фитнес-тренерша сломала гопникам челюсть и рёбра.