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4 июня • обновлено в 20:02
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Подруга Супряги Даша Савина поздравила блондинок откровенным фото с клубникой

3.5т
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Подруга футболиста "Динамо" Владислава Супряги, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, Даша Савина очаровала своих поклонников в Instagram соблазнительным поздравлением с Днем блондинок.

В кадре девушка, которая одета в кружевное полупрозрачное белье, ест торт с клубникой.

"Блондиночки, с праздником нас", – подписала фотографию красотка.

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Даша Савина

Даша Савина

@savinadasha

Как сообщал OBOZREVATEL, Даша учится в киевском университете имени Тараса Шевченко. 8 марта состоялся ее телевизионный дебют, когда она приняла участие в передаче "Футбольный формат". Савина также занимается спортивно-бальными танцами и модельной деятельностью, часто снимаясь в откровенных фотосессиях.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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