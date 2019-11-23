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23 ноября • обновлено в 20:16
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Плевать и испражняться: проститутка подробно описала извращения с известным футболистом

7.3т
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Британская проститутка по именн Анна в интервью местным СМИ дала откровенное интервью, в котором рассказала о работе с "известным футболистом выступающим в Европе".

Анна

Анна

Daylimail

Девушка призналась, что спортсмен обратился за ее услугами, так как был не в состоянии признаться своей девушке, что у него есть сексуальные фетиши. Девушка утверждает, что у нее и спортсмена никогда не было классического секса – зато он был готов заплатить кучу денег, чтобы просто "облизать ее ноги".

Первая встреча пары прошла в одном из отелей Мюнхена – там девушка позволила футболисту сделать ей массаж и удовлетворила его страсть к фут-фетишу.

"Он не был типичным футболистом в моем представлении. Он принимал наркотики и часто пил алкоголь. Ему нравилось, когда я доминировала над ним и унижала его. Он разрешал мне делать все, что угодно: бить, использовать фаллоимитатор, использовать его вместо туалета, сидеть на лице, чтобы он не мог дышать. Плевать на него, смеяться над ним, пока он лизал мои ноги, а еще игнорировать его, когда он красил мне ногти. Но, на самом деле, он просто съехавший с катушек чувак, у которого много денег и который не может справиться с успехом. В один момент он решил заказать другую девушку, так как со мной уже не могло быть ничего нового", - приводит слова работницы секс-услуг Евроспорт.

Анна

Анна

Daylimail

Анна призналась, что мужчины, которые позволяют доминировать над ними, кажутся ей лузерами.

"Я справлюсь с этим, это нормальная ситуация для бизнеса. Да, мне нравится, когда я нахожу идиота, с которым не нужно заниматься сексом, но он все равно оплачивает тебе роскошную жизнь. Но ему можно найти замену, если кто-нибудь предложит еще больше денег. Подобная договоренность куда лучше обычной работы в эскорте, такие ребята, как тот футболист, – это настоящий джекпот", – подытожила экскортница.

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Олимпийский чемпион напал на проститутку и поплатился

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка мира по фитнес-бикини угодила в громкий скандал в интернете. Уроженка Донецка, которая в 2015 году переехала в Лобню (Московская область) и выиграла чемпионат России и чемпионат Москвы по фитнесу, до того как стать звездой, работала веб-проституткой.

Обнаженные снимки новоиспеченной россиянки во время ее "работы" появились в сети.

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Автор
Максим Богданов
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Гоша Злой
Гоша Злой
работа мечты))
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