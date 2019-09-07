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8 сентября • обновлено в 11:07
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Пленный моряк прилетел на обмен в футболке "Динамо" - видеофакт

19.3т Читать материал на украинском

Мичман рейдового буксира "Яны Капу" Андрей Шевченко во время обмена военнопленными 7 сентября прилетел в Украину в футболке киевского "Динамо".

Моряк был одет в синюю экипировку, на спине которой была выбита его фамилия, совпадающая с фамилией легендарного игрока столичной команды, а ныне главного тренера национальной сборной.

28-летний уроженец села Широкое Одесской области сразу по прибытию принял поздравления от президента нашей страны Владимира Зеленского. Дома экс-узника Кремля ждут жена и годовалая дочь.

Новости
Обмен состоялся: украинцы прилетели в "Борисполь"

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля, Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 24 украинским морякам, которые были захвачены Российской Федерацией возле аннексированного Крыма в ноябре прошлого года.

Один из наших военнопленных Вячеслав Зинченко, появился на судебном заседании в футболке "Шахтера".

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Тема
Обмен пленными
Место
Украина Борисполь
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Маскова Илона
Маскова Илона
А чего не в вышитой сельской рубахе? Патриоты не поймут...
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Маскова Илона
Маскова Илона
Lyakhov Yuri, о, один уже раздуплился...
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Маскова Илона, А шоб тебе, козе задрыпанной, было шо спросить.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Почему не в футболке московского Спартака?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Обоз как с буя сорвались затирают все подрят.даже приличное,боятся шо москали пэремогу испортят обьективными коментами??
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Бабаев Бабай, Ну, во первых, из тебя москаль, как из говна пуля. А во вторых, москаль не для того существует, что бы объективные коменты писать. Видишь, какой ты тупорылый? Сам видишь, или тебе пальцем показать?
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