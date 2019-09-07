Пленный моряк прилетел на обмен в футболке "Динамо" - видеофакт

Мичман рейдового буксира "Яны Капу" Андрей Шевченко во время обмена военнопленными 7 сентября прилетел в Украину в футболке киевского "Динамо".

Моряк был одет в синюю экипировку, на спине которой была выбита его фамилия, совпадающая с фамилией легендарного игрока столичной команды, а ныне главного тренера национальной сборной.

28-летний уроженец села Широкое Одесской области сразу по прибытию принял поздравления от президента нашей страны Владимира Зеленского. Дома экс-узника Кремля ждут жена и годовалая дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля, Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 24 украинским морякам, которые были захвачены Российской Федерацией возле аннексированного Крыма в ноябре прошлого года.

Один из наших военнопленных Вячеслав Зинченко, появился на судебном заседании в футболке "Шахтера".

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