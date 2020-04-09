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10 апреля • обновлено в 00:25
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Пейдж ВанЗант из UFC выложила голое фото с философским смыслом

2.2т
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Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант, разделась в Instagam.

"Твоя жизнь не твоя, если ты переживаешь о том, что о тебе подумает кто-то другой", - подписала кадр девушка философской мыслью.

Как сообщал OBOZREVATEL, после снимка, на котором Пейдж на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадров, где американка изображена обнаженной на кухне и на балконе, она опубликовала снимки со своих голых игр.

На фотографиях интимные части тела спортсменки закрывает руками ее бойфрренд.

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Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Персона
Пейдж ВанЗант
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