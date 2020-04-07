Пейдж ВанЗант из UFC устроила голые игрища на карантине

Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант продолжает развлекать своих поклонников домашней эротикой

После снимка, на котором Пейдж на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадров, где американка изображена обнаженной на кухне и на балконе, она опубликовала снимки со своих голых игр.

На фотографиях интимные части тела спортсменки закрывает руками ее бойфрренд.

Пейдж Ванзант @paigevanzant

Пейдж Ванзант @paigevanzant

Пейдж Ванзант @paigevanzant

Пейдж Ванзант @paigevanzant

Пейдж Ванзант @paigevanzant

Напомним, что 26-летняя Пейдж, которая несколько лет назад сделала операцию по увеличению груди, обладает негласным титулом самой красивой спортсменкой UFC. Кроме того, ее признали самой сексуальной девушкой-бойцом современности.

В августе прошлого года Пейдж снялась для знаменитого журнала Sports Illustrated.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!