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21 марта • обновлено в 02:24
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Откровенные фото бывшей гольфистки покорили сеть

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Бывшая гольфистка, а ныне телеведущая на канале Fox Sports Холли Сондерс имеет толпы поклонников в Instagram – на ее профиль подписалось почти 500 тысяч человек.

33-летняя Сондерс мечтала стать профессиональной гольфисткой и начала заниматься этим видом спорта еще в колледже, но операция на колене в возрасте 20 лет разрушила ее планы.

Холли Сондерс

Холли Сондерс

@holly.sonders

Она закончила факультет журналистики в университете штата Мичиган и, получив опыт на нескольких небольших телеканалах, обрела популярность благодаря своей работе на специализированном канале о гольфе в компании NBC и на онлайн-портале Golf Digest.

Сондерс считается одной из самых сексуальных спортивных телеведущих в США. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в ее привлекательности, взглянув на несколько снимков из ее Instagram.

Холли Сондерс

Холли Сондерс

@holly.sonders

Холли Сондерс

Холли Сондерс

@holly.sonders

Холли Сондерс

Холли Сондерс

@holly.sonders

Холли Сондерс

Холли Сондерс

@holly.sonders

Холли Сондерс

Холли Сондерс

@holly.sonders

Холли Сондерс

Холли Сондерс

@holly.sonders

Холли Сондерс

Холли Сондерс

@holly.sonders

Холли Сондерс

Холли Сондерс

@holly.sonders

Как сообщал OBOZREVATEL, американской гольфистке Пейдж Спинарак не позволили сделать благотворительный взнос из-за слишком большой груди.

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Читайте все новости по теме "гольф" на OBOZREVATEL.

Тема
гольф
Место
США Лас-Вегас
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