Откровенные фото бывшей гольфистки покорили сеть

Бывшая гольфистка, а ныне телеведущая на канале Fox Sports Холли Сондерс имеет толпы поклонников в Instagram – на ее профиль подписалось почти 500 тысяч человек.

33-летняя Сондерс мечтала стать профессиональной гольфисткой и начала заниматься этим видом спорта еще в колледже, но операция на колене в возрасте 20 лет разрушила ее планы.

Холли Сондерс @holly.sonders

Она закончила факультет журналистики в университете штата Мичиган и, получив опыт на нескольких небольших телеканалах, обрела популярность благодаря своей работе на специализированном канале о гольфе в компании NBC и на онлайн-портале Golf Digest.

Сондерс считается одной из самых сексуальных спортивных телеведущих в США. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в ее привлекательности, взглянув на несколько снимков из ее Instagram.

Холли Сондерс @holly.sonders

Холли Сондерс @holly.sonders

Холли Сондерс @holly.sonders

Холли Сондерс @holly.sonders

Холли Сондерс @holly.sonders

Холли Сондерс @holly.sonders

Холли Сондерс @holly.sonders

Холли Сондерс @holly.sonders

Как сообщал OBOZREVATEL, американской гольфистке Пейдж Спинарак не позволили сделать благотворительный взнос из-за слишком большой груди.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!