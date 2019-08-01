"Они строят": легендарный россиянин Кафельников поддержал Украину

Легендарный теннисист Евгений Кафельников выступил против травли Украины в российском обществе и СМИ.

Бывшая первая ракетка планеты отметил, что наша страна идет своим путем.

"Я свою позицию по Украине много раз высказывал. Когда вся эта история началась. Но потом решил – что вообще не нужно ничего писать на эту тему. Это их личное дело, они строят свою страну так, как считают нужным. Можете почитать мой Facebook – и посмотреть, как реагируют на это украинцы", – цитирует Кафельникова "Советский спорт".

Евгений Кафельников sports.ru

Отметим, что Кафельников известен тем, что выступил против аннексии Крыма и военной агрессии России на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Кафельников поддержал многотысячный митинг в Москве, который состоялся 27 июля. При этом он едко прошелся по режиму президента России Владимира Путина.

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