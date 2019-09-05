Олимпийская чемпионка снялась полностью обнаженной

Знаменитая футболистка сборной США Келли О'Хара вызвала настоящий восторг у фанатов, снявшись полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019.

31-летняя американка, дважды выигрывавшая чемпионат мира (в 2015 и 2019 годах) и становившейся олимпийской чемпионкой на играх в Лондоне (2012 год), поразила поклонников абсолютной раскованностью. Девушка легко позировала перед фотографом, принимая самые разнообразные позы.

"Снаружи игра на чемпионате мира выглядит потрясающе. Никто не понимает, насколько это тяжело на самом деле. Мол, это не трудно. На самом деле не всегда нервы и результат ожидания доставляют удовольствия. Но мы не ищем легких путей", - заявила Келли в своем интервью под фотосессией.

Келли О'Хара ESPN Body Issuе 2019

Келли О'Хара ESPN Body Issuе 2019

Келли О'Хара ESPN Body Issuе 2019

Келли О'Хара ESPN Body Issuе 2019

Келли О'Хара ESPN Body Issuе 2019

Келли О'Хара ESPN Body Issuе 2019

Келли О'Хара ESPN Body Issuе 2019

Келли О'Хара ESPN Body Issuе 2019

Келли О'Хара ESPN Body Issuе 2019

Ранее американская фигуристка Эшли Вагнер снялась полностью обнаженной для ежегодного издания Body Issue. Знаменитая спортсменка приняла участие в откровенной фотосессии, которую организовывает американский журнал ESPN.

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