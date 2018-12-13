Олимпийская чемпионка из России нелепо оправдалась за ''тупых детей''

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию из России Яна Егорян попыталась объяснить свои слова о том, что она не будет тренировать детей, потому что они "тупые".

"Я же сказала, что дети тупые в хорошем смысле этого слова. Ну то, что это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи. И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз повторить, чтобы до него дошло. Возможно, я выразилась грубо", — приводит ее слова 360tv.

Ранее Егорян призналась, что что никогда бы не стала работать тренером из-за того, что дети тупые. Она пояснила, что дети сталкиваются с проблемой, когда необходимо точно следовать инструкциям тренера.

Яна Егорян Instagram

Яна Егорян Instagram

Яна Егорян Instagram

Яна Егорян Instagram

Болельщики не сильно поверили в такое нелепое оправдание

Ранее в России тренер по тхэквондо в одной из секций в подмосковном Наро-Фоминске решил воспитать юного подопечного, ударив того прямой ногой в голову. Инцидент на тренировке зафиксировала камера видеонаблюдения.