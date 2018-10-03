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''Очистить имя'': Криштиану Роналду сделал заявление о скандале с изнасилованием

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Звездный нападающий "Ювентуса"Криштиану Роналду категорически отверг все обвинения в изнасиловании. Официальное заявление португалец опубликовал у себя в Twitter.

"Я категорически отрицаю все обвинения, выдвигаемые против меня. Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю. Как бы сильно я ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени. Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования", – написал Роналду.

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Напомним, что по словам американки Кэтрин Майорги, на то время 24-летний Роналду изнасиловал ее анально в номере отеля, а затем договорился с ней о молчании за 300 тысяч евро.

Персона
Криштиану Роналду
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