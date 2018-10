''Очистить имя'': Криштиану Роналду сделал заявление о скандале с изнасилованием

Звездный нападающий "Ювентуса"Криштиану Роналду категорически отверг все обвинения в изнасиловании. Официальное заявление португалец опубликовал у себя в Twitter.

"Я категорически отрицаю все обвинения, выдвигаемые против меня. Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю. Как бы сильно я ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени. Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования", – написал Роналду.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.