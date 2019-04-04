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Обнаженку экс-чемпионки UFC слили в сеть хакеры - фото 18+

7.3тЧитать материал на украинском

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Миша Тейт стала жертвой интернет-преступников.

32-летняя американка, которая завоевала титул весной 2016 года, лишилась интимных кадров со своего смартфона. Хакеры взломали облачное хранилище, где девушка держала фотографии и выложили их в открытый доступ.

Тейт уже не один раз подвергалась подобным взломам, однако на этот раз в сети проявились новые снимки.

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

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Тема
UFC
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Ни красоты, ни ума!
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
извращенци-эксгибиционисты,аднака.
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Юг Руси
Юг Руси
https://rnbee.ru/post-group/misha-tejt-otkrovennye-foto/ Здесь больше и без квадратиков 😁
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Юг Руси, я даже и не сомневался - шо ты лазишь по всяким помойкам! Для дегенератов и извращенцев! Живешь на паРАше, жрешь с помойки!
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