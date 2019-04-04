Обнаженку экс-чемпионки UFC слили в сеть хакеры - фото 18+

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Миша Тейт стала жертвой интернет-преступников.

32-летняя американка, которая завоевала титул весной 2016 года, лишилась интимных кадров со своего смартфона. Хакеры взломали облачное хранилище, где девушка держала фотографии и выложили их в открытый доступ.

Тейт уже не один раз подвергалась подобным взломам, однако на этот раз в сети проявились новые снимки.

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

Миша Тейт

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