Невеста Криштиану Роналду показала себя топлес

Подруга лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду порадовала своих поклонников откровенным снимком.

Джорджина Родригес выложила в Instagram свое фото топлес. В кадре невеста знаменитого португальского футболиста позирует спиной к фотографу. На ней надеты лишь обтягивающие спортивные брюки, а на голове намотан платок.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этой и другими свежими фотографиями красотки

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес Istagram Джорджины Родригес

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 21 ноября Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности.

Причиной такой скрытности стали не лучшие отношения между Джорджиной и мамой Криштиану.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!