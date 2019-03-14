"Немножко похулиганить": скандальный Емельяненко прокомментировал пьяную выходку

Российский боец Александр Емельяненко обратился к болельщикам, назвав свою пьяную выходку "небольшим хулиганством". Спортсмен в нетрезвом состоянии сел за руль, протаранил два авто, отказался выходить по требованию правоохранителей и оскорблял их

"Ну получается у меня немножко похулиганить периодически. Это как-то так спонтанно все происходит. Еще я знаю точно, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы", - опубликовал видео на своей странице в Instagram Емельяненко, зачитав перед этими словами стихотворение Сергея Есенина.

Александр Емельяненко instagram.com/alexemelyanenko

Как сообщал OBOZREVATEL:

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