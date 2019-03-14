"Немножко похулиганить": скандальный Емельяненко прокомментировал пьяную выходку

Российский боец Александр Емельяненко обратился к болельщикам, назвав свою пьяную выходку "небольшим хулиганством". Спортсмен в нетрезвом состоянии сел за руль, протаранил два авто, отказался выходить по требованию правоохранителей и оскорблял их
"Ну получается у меня немножко похулиганить периодически. Это как-то так спонтанно все происходит. Еще я знаю точно, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы", - опубликовал видео на своей странице в Instagram Емельяненко, зачитав перед этими словами стихотворение Сергея Есенина.
Поступь нежная, легкий стан, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил. Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали... В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. "Сергей Есенин"
Александр Емельяненко
instagram.com/alexemelyanenko
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский боец Сергей Харитонов призвал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова изолировать скандального Александра Емельяненко.
На следующий день спортсмен был осужден за неповиновение сотрудникам полиции. Емельяненко признал вину и извинился за свое поведение.
После пьяного скандала руководство Российского чемпионата по боям в клетке (RCC) отменило бой Емельяненко.
Адвокаты российского бойца подали апелляцию, чтобы смягчить меру пресечения спортсмена, однако суд оставил в силе первоначальный вердикт.
Через несколько дней Емельяненко выступил с заявлением, обвинив правоохранителей в провокации его скандального поведения.
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