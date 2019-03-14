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"Немножко похулиганить": скандальный Емельяненко прокомментировал пьяную выходку

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Российский боец Александр Емельяненко обратился к болельщикам, назвав свою пьяную выходку "небольшим хулиганством". Спортсмен в нетрезвом состоянии сел за руль, протаранил два авто, отказался выходить по требованию правоохранителей и оскорблял их

"Ну получается у меня немножко похулиганить периодически. Это как-то так спонтанно все происходит. Еще я знаю точно, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы", - опубликовал видео на своей странице в Instagram Емельяненко, зачитав перед этими словами стихотворение Сергея Есенина.

Поступь нежная, легкий стан, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил. Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали... В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. "Сергей Есенин"

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

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Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

instagram.com/alexemelyanenko

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Тема
MMA
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия
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