"Не у каждой девушки": Усик оригинально поздравил украинок

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик написал поздравление девушкам в честь Международного женского дня. На своей странице в Instagram наш боксер опубликовал пост с черно-белой фотографией и небольшим стихотворением.

"Любить боксера – вот это гордость, забыть боксера – вот это подлость, а быть боксером – вот это честь. Ведь не у каждой девушки он есть", - оригинально поздравил девушек Усик.

Напомним, что в сети разгорелся скандал из-за поздравления украинского боксера с 23 февраля. В комментариях на нашего чемпиона обрушился шквал критики, так как этот праздник официально отменен в Украине в связи с декоммунизацией.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL, новый тренер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика по физической подготовке Сергей Пуцов поделился общими деталями подготовки к будущему бою.

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