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"Не у каждой девушки": Усик оригинально поздравил украинок

8.6тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик написал поздравление девушкам в честь Международного женского дня. На своей странице в Instagram наш боксер опубликовал пост с черно-белой фотографией и небольшим стихотворением.

"Любить боксера – вот это гордость, забыть боксера – вот это подлость, а быть боксером – вот это честь. Ведь не у каждой девушки он есть", - оригинально поздравил девушек Усик.

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Напомним, что в сети разгорелся скандал из-за поздравления украинского боксера с 23 февраля. В комментариях на нашего чемпиона обрушился шквал критики, так как этот праздник официально отменен в Украине в связи с декоммунизацией.

Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL, новый тренер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика по физической подготовке Сергей Пуцов поделился общими деталями подготовки к будущему бою.

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Александр Усик
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Василь Коротун
Василь Коротун
Уважаемый Александр ! Да смени ты наконец своего советчика по связям с общественностью. Он же гад, подставляет тебя все чаще и чаще. Но ... если эти перлы действительно исключительно твое произведение, то лучше Саша больше не продолжать. Эта "удивительная " риторика приведет тебя к тому, что ты не только от УКРАИНОНЕНАВИСТНИКА Агафангела будешь награды получать но и в Кремле на красной дорожке будешь маршировать перед Путиным за своими сребренниками
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