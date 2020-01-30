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30 января • обновлено в 19:19
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Насиловали детей: фигуристки рассказали о сексуальных извращениях тренеров

4.5т
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Десятикратная чемпионка Франции по фигурному катанию Сара Абитболь обвинила своего бывшего тренера Жиля Бейера в сексуальном насилии.

Сара Абитболь

Сара Абитболь

Бронзовая призерка ЧМ-2000 в парном катании призналась, что в период между 1990 и 1992 годами, когда ей было 15-17 лет, она неоднократно подвергалась изнасилованиям со стороны Бейера.

"Когда мне было 15, я ночевала вне дома. Я была уязвима, и вы воспользовались этим. Даже сегодня, как только я выхожу из дома, мне становится страшно. Мне страшно идти в незнакомые места. Неизвестность обязательно означает опасность", – написала Абитболь в автобиографической книге "Такое долгое молчание", отрывок из которой цитирует L’Equipe.

Кроме Абитболь обвинения в сексуальном насилии выдвинули еще три французских фигуристки.

Элен Годар также заявила о насилии со стороны Бейера. По ее словам, тренер дважды изнасиловал ее в конце 1970-х годов, когда ей было 13-14 лет, а ему 21-22. Годар также выдвинула обвинения в адрес Жан-Ролана Ракле.

Беатрис Дюмур и Энн Бруно утверждают, что они подверглись насилию в 1980-х годах в возрасте 13 лет со стороны тренера Мишеля Лотца.

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Автор
Максим Богданов
Тема
фигурное катание
Место
Франция
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я бы на месте этого тренера подал в суд на этих хвойд)какие у них доказательства кроме слов???а никаких а раз никаких это клевета)))
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Гоша Злой
Гоша Злой
бабки вспомнили что девками были...
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