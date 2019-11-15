Надругался в спортзале: в России поймали тренера-педофила

В Выборге (Россия) задержан 48-летний тренер по кудо (боевое искусство. – Ред.), которого подозревают в педофилии.

Подозреваемый в педофилии vk

По данным РЕН ТВ, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что тренер год назад изнасиловал ее дочь 2003 года рождения, однако вскрылась история только сейчас. По ее словам, спортивный наставник надругался над девочкой прямо в спортзале клуба единоборств.

В настоящий момент мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Интересно, что летом 2019 года в том же Выборге произошла еще одна история с педофилом. 45-летний житель Волгоградской области на улице приставал к 8-летнему мальчику, заставив его снять кроссовки, носки и спортивные штаны, после чего попытался натянуть на него женскую одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России покончил с собой бывший майор полиции, которого уволили из-за подозрения в сексуальном насилии над ребенком.

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