Главная Новости
15 ноября • обновлено в 14:40
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Надругался в спортзале: в России поймали тренера-педофила

2.5т
Читать материал на украинском

В Выборге (Россия) задержан 48-летний тренер по кудо (боевое искусство. – Ред.), которого подозревают в педофилии.

Подозреваемый в педофилии

Подозреваемый в педофилии

vk

По данным РЕН ТВ, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что тренер год назад изнасиловал ее дочь 2003 года рождения, однако вскрылась история только сейчас. По ее словам, спортивный наставник надругался над девочкой прямо в спортзале клуба единоборств.

В настоящий момент мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Новости
В Киеве объявили в розыск педофила: подробности и фоторобот

Интересно, что летом 2019 года в том же Выборге произошла еще одна история с педофилом. 45-летний житель Волгоградской области на улице приставал к 8-летнему мальчику, заставив его снять кроссовки, носки и спортивные штаны, после чего попытался натянуть на него женскую одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России покончил с собой бывший майор полиции, которого уволили из-за подозрения в сексуальном насилии над ребенком.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Место
Россия
Тег
педофилы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олексий Юлия
Олексий Юлия
Какая страна,такие и тренера...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги