На стройке Шулявского моста заметили "Леннокса Льюиса" – фотофакт

Темнокожий строитель, который был замечен на строительстве Шулявского моста в Киеве, вызвал большой ажиотаж в сети.
Пользователь Facebook Женя Уманский обратил внимание на то, что один из рабочих очень похож на легендарного британского боксера Леннокса Льюиса.
Рабочий, похожий на боксера
facebook.com/ramon.kampas
Леннокс Льюис
rostves.info
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO британский супертяж Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) резко высказался в адрес Леннокса.
Напомним, что осенью прошлого года Владимир Кличко и Леннокс Льюис устроили небольшую словесную перепалку в социальной сети Twitter.
Экс-чемпионы мира в супертяжелой весовой категории поспорили о целесообразности участия боксеров-профессионалов в олимпийских турнирах.
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