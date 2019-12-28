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28 декабря • обновлено в 10:07
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На стройке Шулявского моста заметили "Леннокса Льюиса" – фотофакт

1.6т
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Темнокожий строитель, который был замечен на строительстве Шулявского моста в Киеве, вызвал большой ажиотаж в сети.

Пользователь Facebook Женя Уманский обратил внимание на то, что один из рабочих очень похож на легендарного британского боксера Леннокса Льюиса.

Рабочий, похожий на боксера

Рабочий, похожий на боксера

facebook.com/ramon.kampas

Леннокс Льюис

Леннокс Льюис

rostves.info

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO британский супертяж Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) резко высказался в адрес Леннокса.

Напомним, что осенью прошлого года Владимир Кличко и Леннокс Льюис устроили небольшую словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Экс-чемпионы мира в супертяжелой весовой категории поспорили о целесообразности участия боксеров-профессионалов в олимпийских турнирах.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Шулявский мост
Персона
Леннокс Льюис
Место
Украина Киев
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