На стройке Шулявского моста заметили "Леннокса Льюиса" – фотофакт

Темнокожий строитель, который был замечен на строительстве Шулявского моста в Киеве, вызвал большой ажиотаж в сети.

Пользователь Facebook Женя Уманский обратил внимание на то, что один из рабочих очень похож на легендарного британского боксера Леннокса Льюиса.

Рабочий, похожий на боксера facebook.com/ramon.kampas

Леннокс Льюис rostves.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO британский супертяж Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) резко высказался в адрес Леннокса.

Напомним, что осенью прошлого года Владимир Кличко и Леннокс Льюис устроили небольшую словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Экс-чемпионы мира в супертяжелой весовой категории поспорили о целесообразности участия боксеров-профессионалов в олимпийских турнирах.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!