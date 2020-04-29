Молодая жена Реброва похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном бикини

Супруга главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва во время карантина порадовала подписчиков в Instagram архивным снимком со своего отдыха.

Анна выложила фотографию в роскошном купальнике и произвела настоящий фурор стройной фигурой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте жена Реброва разделась на отдыхе и показала фото, впечатлив сеть формами

Впервые о романе Сергея и Анны заговорили в 2015 году, когда журналисты засняли их в одном из торговых центров Киева. 25 января в молодой семье Ребровых случилось пополнение. После этого экс-наставник "Динамо" и его новоиспеченная супруга переехали в элитную новостройку в центре столицы.

Первая супруга динамовца пять лет назад, будучи за рулем внедорожника, попала в аварию под Киевом. Тогда погибла беременная девушка и пострадал ее муж в машине, в которую врезался джип Людмилы Ребровой. С тех пор Людмила с сыном Дмитрием живет в Лондоне. Если верить соцсетям, она работает в банковской сфере, а Дима занимается футболом.

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