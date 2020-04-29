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29 апреля • обновлено в 19:23
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Молодая жена Реброва похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном бикини

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Супруга главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва во время карантина порадовала подписчиков в Instagram архивным снимком со своего отдыха.

Анна выложила фотографию в роскошном купальнике и произвела настоящий фурор стройной фигурой.

Энергетические центры( чакры) определяют путь, по которому д‭олжен пройти каждый человек, ‬чтобы реализовать свой максимальный потенциал. 💫 Корневой центр ( Муладхара) - это фундамент, базовый уровень , на котором каждый человек поглощён достижениями личной безопасности ( пища, жилье и т.д.) 💫 Место: основание позвоночника. 💫Органы: ноги , вены, кишечник, имунная/костная системы. 💫 Отвечает за стабильность , уверенность в завтрашнем дне, заземление,умение выживать , храбрость, силу, доверие.❗️Как узнать, что этот центр требует вашего внимания? Когда вы испытываете сильные страхи: страх смерти , страх завтрашнего дня, страх неудачи , страх, а что скажут, страх выделяться, страх быть собой. Сюда так же относятся гнев , частые стрессы и "срывы" , частые травмы и ушибы, жадность , накопительство , эгоизм, ожирение или наоборот слишком маленький вес , уныние , апатия , пессимизм. ❤️Гармонизация корневого центра : 👌🏻контакт с энергией Земли , общение с природой, ходить босиком по траве , 👌🏻занятия йогой, спортом , особенно на свежем воздухе 👌🏻звуковые медитации, 👌🏻налаживание связи с родителями, 👌🏻любые физические действия ( уборка, стирка, поход в магазин), 👌🏻асаны для корневой чакры (поза горы, позиция воина, поза стула), 👌🏻 красный цвет в одежде. Девочки , милые,дальше сексуальный центр, ещё интереснее ) Кого вдохновляет эта тема и хотите продолжение ставьте ❤️

Публикация от Anna Rebrova (@annar2202)

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте жена Реброва разделась на отдыхе и показала фото, впечатлив сеть формами

Впервые о романе Сергея и Анны заговорили в 2015 году, когда журналисты засняли их в одном из торговых центров Киева. 25 января в молодой семье Ребровых случилось пополнение. После этого экс-наставник "Динамо" и его новоиспеченная супруга переехали в элитную новостройку в центре столицы.

Первая супруга динамовца пять лет назад, будучи за рулем внедорожника, попала в аварию под Киевом. Тогда погибла беременная девушка и пострадал ее муж в машине, в которую врезался джип Людмилы Ребровой. С тех пор Людмила с сыном Дмитрием живет в Лондоне. Если верить соцсетям, она работает в банковской сфере, а Дима занимается футболом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Сергей Ребров
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Кацaп Кацaпыч
Какая чушь!
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Спорт Раздевалка

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