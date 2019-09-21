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21 сентября • обновлено в 14:46
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"Мне пофиг": Усик устроил переписку с Поляковой - фотофакт

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Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) устроил переписку в социальных сетях со знаменитой украинской певицей Ольгой Поляковой.

Крымчанин в Instagram выложил видео со своей подготовки к поединку с голландцем Тайроном Спонгом. В ролике Усик оттачивает удары по груше под композицию поп-дивы "Лед тронулся".

Ольга не удержалась, оставив комментарий под роликом: "Ниче се! Я помогаю чемпиону!💪 у Вас отличный вкус, Саша!".

"Да Ольга, вы нам помогаете. Многим не нравится мой вкус, но мне пофиг. Это мой вкус, и кушаю то, что хочу", - ответил крымчанин.

"Мне пофиг": Усик устроил переписку с Поляковой - фотофакт

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Как сообщал OBOZREVATEL, жертва Усика назвал большую проблему украинца в супертяжах. Знаменитый американский супертяжеловес дал откровенное интервью, где описал перспективы крымчанина.

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