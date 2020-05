Министр молодежи и спорта Румынии Ионуц Строе попал в неприятную ситуацию, когда давал интервью местному телеканалу и не удержал камеру, которая показала, что он сидит без штанов.

Во время прямого включения из дома министр был одет в рубашку и боксерские трусы. Это стало видно после того, как его телефон начал падать со стола. Видео инцидента было опубликовано в Twitter. Особое внимание стоит обратить и на реакцию телеведущего на канале Pro X, который не скрывал своего изумления.

