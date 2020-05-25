Министр молодежи и спорта Румынии Ионуц Строе попал в неприятную ситуацию, когда давал интервью местному телеканалу и не удержал камеру, которая показала, что он сидит без штанов.

Во время прямого включения из дома министр был одет в рубашку и боксерские трусы. Это стало видно после того, как его телефон начал падать со стола. Видео инцидента было опубликовано в Twitter. Особое внимание стоит обратить и на реакцию телеведущего на канале Pro X, который не скрывал своего изумления.

Телеведущий очень удивился, увидев министра в трусах

In other news...



Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips 😂



pic.twitter.com/x8sRYO33yf — John JD Dalziel (@JohnDalziel) May 24, 2020

Позже Строе сделал селфи в рубашке и коротких шортах и написал, что по воскресеньям он носит "спортивную одежду" даже на интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, голая журналистка Алексия Ривас попала в прямой эфир и устроила подставу любовнику.

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