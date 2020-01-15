Мария Шарапова обломала экс-бойфренда в прямом эфире - опубликовано видео

Бывший бойфренд Марии Шараповой, болгарский теннисист Григор Димитров прервал прямой эфир спортсменки на выставочном турнире Kooyong Classic в Мельбурне и получил от нее едкий ответ.

Димитров подошел к комментаторской стойке и наклонился над Шараповой. Теннисистка обратила внимание на желтые шорты болгарина и на вопрос, нравятся ли они ей, засмеялась и ответила отрицательно. Пользователи сети оценили комментарий спортсменки, назвав его "едким и ловким".

Dimitrov. ‘You liked yellow on me. People change I guess.’



When did you guys broke up?



Sharapova. ‘It’s been awhile!’ pic.twitter.com/kyev4KevVm — José Morgado (@josemorgado) January 14, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Шарапова рассталась с болгарином в 2014 году. Поводом для появления слухов о размолвке звездной теннисной пары стал тот факт, что оба отписались друг от друга в Twitter и не появлялись вместе на трибунах Открытого чемпионата США по теннису, а россиянку все чаще стали видеть в Нью-Йорке одну.

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