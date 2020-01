Мария Шарапова обломала экс-бойфренда в прямом эфире - опубликовано видео

Бывший бойфренд Марии Шараповой, болгарский теннисист Григор Димитров прервал прямой эфир спортсменки на выставочном турнире Kooyong Classic в Мельбурне и получил от нее едкий ответ.

Димитров подошел к комментаторской стойке и наклонился над Шараповой. Теннисистка обратила внимание на желтые шорты болгарина и на вопрос, нравятся ли они ей, засмеялась и ответила отрицательно. Пользователи сети оценили комментарий спортсменки, назвав его "едким и ловким".

Dimitrov. ‘You liked yellow on me. People change I guess.’



When did you guys broke up?



Sharapova. ‘It’s been awhile!’ pic.twitter.com/kyev4KevVm