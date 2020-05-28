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28 мая • обновлено в 23:22
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Марина Бех показала фото в соблазнительном купальнике

4.8т
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала многочисленных подписчиков в Instagram соблазнительным летним фото.

24-летняя прыгунья в длину выложила снимок на котором запечатлена в эффектном красном бикини. Фотограф сделал акцент на красивый бюст спортсменки.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка поразила потрясающей фигурой в бикини, разместив снимок с отпуска в турецком Белеке.

До этого прославленная украинская спортсменка опубликовала фотографию с пляжа, акцент в которой сделан на рельефный пресс украинки.

21 апреля четырехкратная чемпионка Украины по легкой атлетике показала свой отдых в Буковеле обжигающим постельным фото.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Марина Бех-Романчук
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