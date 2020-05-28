Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала многочисленных подписчиков в Instagram соблазнительным летним фото.
24-летняя прыгунья в длину выложила снимок на котором запечатлена в эффектном красном бикини. Фотограф сделал акцент на красивый бюст спортсменки.
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Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка поразила потрясающей фигурой в бикини, разместив снимок с отпуска в турецком Белеке.
До этого прославленная украинская спортсменка опубликовала фотографию с пляжа, акцент в которой сделан на рельефный пресс украинки.
21 апреля четырехкратная чемпионка Украины по легкой атлетике показала свой отдых в Буковеле обжигающим постельным фото.
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