Крупнейший в мире порносайт показал подарок для всех болельщиков ЧМ-2018 - фотофакт

Ресурс Pornhub, который является самым крупным порносайтом в мире, сделал специальный подарок для болельщиков чемпионата мира по футболу-2018. Интернет-портал оформил свой логотип под участников заключительной встречи мундиаля.

Буква "О" обозначена футбольным мячом, а рядом с названием сайта размещены флаги финалистов мирового первенства — Франции и Хорватии.

После победы сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира сайт вывел категорию "русское" в топ разделов на сайте.

Напомним, что в воскресенье, 15 июля, на ЧМ-2018 состоится последний, самый главный поединок турнира. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.