"Пришел кобель": сочные фото девушки Милевского, на которой он готов жениться

В жизни экс-нападающего киевского "Динамо" Артема Милевского вскоре может случиться важный переломный момент. Знаменитый сердцеед готов остепениться.

С конца 2018 года Милевский, который сейчас выступает за "Динамо" (Брест), находится в отношениях с прелестной шатенкой по имени Валерия и теперь все идет к тому, что Артем наконец-то лишится статуса звездного холостяка.

Валерия, подруга Милевского Instagram

Как сообщает белорусская "Трибуна", Валерия старше, чем кажется на первый взгляд. У нее подрастает сын Иван, которому в мае этого года исполнилось 10 лет.

В январе 2009 года девушка вышла замуж за олимпийского чемпиона по гребле Александра Богдановича, с которым до этого два года встречалась. Брак, тем не менее, просуществовал лишь несколько лет - в 2015-м пара рассталась.

Теперь в жизни Валерии новое увлечение. Стоит лишь гадать, куда заведут ее отношения с таким бывалым казановой, как Артем Милевский.

Артем Милевский с новой подругой Валерией Instagram

Артем Милевский с новой подругой Валерией Instagram

А пока любуемся фотографиями новой пассии форварда, который, как известно, знает толк к женской красоте.

"Когда пришел кобель, характер меняется", - подписано фото Валерии с четвероногим другом в Instagram.

Валерия, подруга Милевского Instagram

Валерия, подруга Милевского Instagram

Валерия, подруга Милевского Instagram

Валерия, подруга Милевского Instagram

Валерия, подруга Милевского Instagram

Валерия, подруга Милевского Instagram

Валерия, подруга Милевского Instagram

Валерия, подруга Милевского Instagram

Валерия, подруга Милевского Instagram

Валерия, подруга Милевского Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский рассказал, с какой партнершей у него был самый яркий секс.

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