Известный спортивный ведущий российского телеканала "Матч ТВ" Сергей Розанов в прямом эфире сделал предложение своей девушке и коллеге Элеоноре Хабибулиной.

"Мы такие новости не готовили!" – ответила ему Хабибулина и в слезах согласилась стать его женой.

Позже девушка выложила видео у себя в Instagram, поблагодарив за непередаваемые эмоции.

"Спасибо ещё раз за такой сюрприз! Зная тебя, представляю сколько сил и нервов ты потратил. Получилось так неожиданно. Не сам факт, конечно, а именно прямой эфир и то, как ты все придумал. Я была в шоке", – написала Хабибулина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее необычный случай произошел в четвертой лиге чемпионата Румынии по футболу. Во время матча между командами "Орадя" и "Диосиг" боковой арбитр Мариуш Матица предложил руку и сердце девушке, работающей ассистентом рефери.

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