Канделаки с иронией рассказала о сексе с Милевским: спортивные итоги 23 июня
Генеральный директор канала "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась об Артеме Милевском, а шахматистка Анна Музычук объяснила участие в турнирах в России.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 23 июня.
Кроме того, бывший спарринг-партнер Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса Шакур Стивенсон предположил, как пройдет бой между украинцем и американцем. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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