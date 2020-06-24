Канделаки с иронией рассказала о сексе с Милевским: спортивные итоги 23 июня

Генеральный директор канала "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась об Артеме Милевском, а шахматистка Анна Музычук объяснила участие в турнирах в России.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 23 июня.

Кроме того, бывший спарринг-партнер Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса Шакур Стивенсон предположил, как пройдет бой между украинцем и американцем. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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