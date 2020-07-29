Как выглядит бразильская модель, ради которой легенда "Шахтера" бросил русскую жену
Луис Адриано расстался с русской женой ради бразильской модели. Instagram Лумы Симойнш
Легендарный нападающий "Шахтера" Луис Адриано расстался со своей русской женой Екатериной Дорожко ради бразильской модели Лумы Симойнш.
Футболист познакомился с россиянкой в апреле 2019 года, а уже в ноябре они сыграли свадьбу. Девушка переехала за Адриано в Бразилию, где он выступает за "Палмейрас", но их отношения, судя по всему, продлились недолго. Стоило Дорожко в марте уехать на родину, как экс-форвард "Шахтера" познакомился с Симойнш и втайне закрутил с ней роман.
OBOZREVATEL предлагает вам оценить красоту новой избранницы Луиса Адриано, взглянув на снимки из ее Instagram.
Лума Симойнш расстегнула молнию и приоткрыла грудь Instagram Лумы Симойнш
Лума Симойнш в белой майке Instagram Лумы Симойнш
Лума Симойнш в леопардовом купальнике Instagram Лумы Симойнш
Лума Симойнш Instagram Лумы Симойнш
Лума Симойнш Instagram Лумы Симойнш
Лума Симойнш возле бассейна Instagram Лумы Симойнш
Лума Симойнш пришла на пляж в белом купальнике Instagram Лумы Симойнш
Лума Симойнш сделала селфи на яхте Instagram Лумы Симойнш
Лума Симойнш загорает возле бассейна Instagram Лумы Симойнш
Лума Симойнш загорает возле бассейна Instagram Лумы Симойнш
Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус расстался с пышногрудой моделью по совету матери.