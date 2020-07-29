Как выглядит бразильская модель, ради которой легенда "Шахтера" бросил русскую жену

Легендарный нападающий "Шахтера" Луис Адриано расстался со своей русской женой Екатериной Дорожко ради бразильской модели Лумы Симойнш.

Футболист познакомился с россиянкой в апреле 2019 года, а уже в ноябре они сыграли свадьбу. Девушка переехала за Адриано в Бразилию, где он выступает за "Палмейрас", но их отношения, судя по всему, продлились недолго. Стоило Дорожко в марте уехать на родину, как экс-форвард "Шахтера" познакомился с Симойнш и втайне закрутил с ней роман.

OBOZREVATEL предлагает вам оценить красоту новой избранницы Луиса Адриано, взглянув на снимки из ее Instagram.

Лума Симойнш расстегнула молнию и приоткрыла грудь Instagram Лумы Симойнш

Лума Симойнш в белой майке Instagram Лумы Симойнш

Лума Симойнш в леопардовом купальнике Instagram Лумы Симойнш

Лума Симойнш Instagram Лумы Симойнш

Лума Симойнш Instagram Лумы Симойнш

Лума Симойнш возле бассейна Instagram Лумы Симойнш

Лума Симойнш пришла на пляж в белом купальнике Instagram Лумы Симойнш

Лума Симойнш сделала селфи на яхте Instagram Лумы Симойнш

Лума Симойнш загорает возле бассейна Instagram Лумы Симойнш

Лума Симойнш загорает возле бассейна Instagram Лумы Симойнш

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус расстался с пышногрудой моделью по совету матери.