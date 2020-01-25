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25 января • обновлено в 05:43
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Как сейчас выглядят дети Олега Блохина

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Легендарный форвард киевского "Динамо" Олег Блохин после ухода с поста главного тренера родного клуба в апреле 2014 года находится без работы.

Выдающийся бомбардир, по его признанию, свободное время уделяет своей семье. До 2000 года Блохин прожил в браке с Ириной Дерюгиной, а после развода женился на девушке по имени Анжела. У Олега Владимировича – три дочери. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как выглядят наследницы великого футболиста.

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Самой старшей дочкой в семье Блохиных является Ирина. Она известна болельщикам футбола и художественной гимнастики.

Олег и Ирина Блохини

Олег и Ирина Блохини

Instagram Ирины Блохиной

Ирина Блохина

Ирина Блохина

Instagram Ирины Блохиной

Во втором браке у легенды "Динамо" родились еще две дочки. Первой в 2001 году появилась на свет Анна, а буквально в следующем году в семье Блохиных появился третий ребенок, которого назвали Екатериной.

Олег Блохин с дочерьми Анной и Екатериной

Олег Блохин с дочерьми Анной и Екатериной

Instagram Ирины Блохиной

Олег Блохин с дочерьми

Олег Блохин с дочерьми

"Бульвар"

Екатерина, Ирина и Анна Блохины

Екатерина, Ирина и Анна Блохины

Instagram Ирины Блохиной

Анна, Ирина и Екатерина Блохины

Анна, Ирина и Екатерина Блохины

Instagram Ирины Блохиной

Олег Блохин с дочерьми

Олег Блохин с дочерьми

"Бульвар"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядят повзрослевшие сыновья легендарного нападающего киевского "Динамо", "Милана" и сборной Украины Андрея Шевченко.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Ирина Дерюгина Ириша Блохина Олег Блохин
Тег
ФК Динамо Киев
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