Как не поправиться после похудения: украинская чемпионка раскрыла секрет

Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура раскрыла секрет, как удержать необходимый вес после похудения.

Юлия Мишура my_fit_bikini

"С помощью правильного сбалансированного питания. Обязательно - завтракать, так как прием пищи в утренние часы ускоряет метаболизм; питаться маленькими порциями не менее 4-5 раз в день; сделать основой рациона белковые продукты; исключить вредные и высококалорийные продукты, в том числе, алкоголь, соки, сладкую воду; употреблять достаточное количество чистой воды, обеспечить выведение из организма токсинов и вредных веществ; регулярно заниматься спортом", - рассказала 28-летняя киевлянка специально для журнала OBOZREVATEL

Ранее Мишура поделилась простым советом, как избавиться от целлюлита.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

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